خدمة الحجز المسبق بمطار محمد الخامس تريح المسافرين و تغضب أصحاب الطاكسيات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وضعت إدارة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كشكا خاصا بحجز سيارات الأجرة بين بوابتي الخروج ما بين terminal 1 و terminal 2 ، و هو الكشك الذي دخل الخدمة قبل مدة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة التي تقل من و إلى مطار محمد الخامس.

هاته الخدمة التي أطلق عليها مسمى wetaxi، باتت عملية أكثر حيث بمجرد خروج المسافر من مطار محمد الخامس يجد أمامه كشكا خاص بحجز سيارة أجرة تقله لوجهته و يؤدي المبلغ الذي هو محدد و واضح في يافطة إلكترونية موضوعة بشكل واضح، ثم يأخذ وصل التنقل و يتجه لسيارة الأجرة التي تحمل رقم الحجز.

كما وضعت مصالح المطار، جهازا إلكترونيا خاصا بالحجز الآلي في حالة عدم الرغبة بالتوجه للكشك الخارجي، حيث يمكن حجز الطاكسي و تأدية المقابل بشكل اوتوماتيكي من جهاز خاص داخل المطار ثم التوجه مباشرة لسيارة الأجرة المعنية.

هاته الخدمة وضعت حدا لبعض السماسرة و “الخطافة” الذين كانوا يتهافتون و يتسابقون على الركاب فور خروجهم من بوابة المغادرة، في منظر يسيء للمطار و يزعج المسافرين و ذويهم الذين ينتظرون خارجا.

و لم ترق الخدمة الجديدة لعدد من أصحاب سيارات الأجرة خاصة أن النظام الجديد وضع حدا للتجاوزات التي كانت في السابق، حيث أصبح احترام تعريفة النقل إجباري، من خلال الأداء في الكشك أو بشكل اوتوماتيكي، عوض التفاوض مع سائق الطاكسي الذي كان يعمد في أحايين عدة لاستغلال بعض المسافرين و فرض أسعار مضاعفة عليهم.

و قد نالت الخدمة الجديدة استحسان المسافرين، خاصة أنهم كانوا يعانون خلال فترات الذروة كالصيف و العطل و في الليل، للحصول على طاكسي يقلهم لوجهتم، إلا إذا دفعوا مبالغ مضاعفة و غير منطقية.