خدمة الحجز المسبق بمطار محمد الخامس تريح المسافرين و تغضب أصحاب الطاكسيات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وضعت إدارة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كشكا خاصا بحجز سيارات الأجرة بين بوابتي الخروج ما بين terminal 1 و terminal 2 ، و هو الكشك الذي دخل الخدمة قبل مدة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة التي تقل من و إلى مطار محمد الخامس.
هاته الخدمة التي أطلق عليها مسمى wetaxi، باتت عملية أكثر حيث بمجرد خروج المسافر من مطار محمد الخامس يجد أمامه كشكا خاص بحجز سيارة أجرة تقله لوجهته و يؤدي المبلغ الذي هو محدد و واضح في يافطة إلكترونية موضوعة بشكل واضح، ثم يأخذ وصل التنقل و يتجه لسيارة الأجرة التي تحمل رقم الحجز.
كما وضعت مصالح المطار، جهازا إلكترونيا خاصا بالحجز الآلي في حالة عدم الرغبة بالتوجه للكشك الخارجي، حيث يمكن حجز الطاكسي و تأدية المقابل بشكل اوتوماتيكي من جهاز خاص داخل المطار ثم التوجه مباشرة لسيارة الأجرة المعنية.
هاته الخدمة وضعت حدا لبعض السماسرة و “الخطافة” الذين كانوا يتهافتون و يتسابقون على الركاب فور خروجهم من بوابة المغادرة، في منظر يسيء للمطار و يزعج المسافرين و ذويهم الذين ينتظرون خارجا.
و لم ترق الخدمة الجديدة لعدد من أصحاب سيارات الأجرة خاصة أن النظام الجديد وضع حدا للتجاوزات التي كانت في السابق، حيث أصبح احترام تعريفة النقل إجباري، من خلال الأداء في الكشك أو بشكل اوتوماتيكي، عوض التفاوض مع سائق الطاكسي الذي كان يعمد في أحايين عدة لاستغلال بعض المسافرين و فرض أسعار مضاعفة عليهم.
و قد نالت الخدمة الجديدة استحسان المسافرين، خاصة أنهم كانوا يعانون خلال فترات الذروة كالصيف و العطل و في الليل، للحصول على طاكسي يقلهم لوجهتم، إلا إذا دفعوا مبالغ مضاعفة و غير منطقية.
11 تعليقات
بطبيعة الحال لن تعجبهم و لن يعجبهم اي تنظيم لانهم جبلوا على الفوضى و السرقة و استغفال المواطنين و الكلام الفاحش في مواقف الطاكسيات و كل ما تتصور من قبيخ الخلق البشري مجموع في اغلب اصحاب الطاكسيات
نفتخر ونفرح لخمة الطاكسيات الجديدة بالمطار ،،ونتمنى تعميمها على كل مطاارات المملكة ،وتضع حدا لمن يسيء لسمعة بلدنا من أجل مصلحته الشخصية الرخيصة،،لايصح إلا الصحيح
Bravo. هذا عمل جيد لصالح المسافر وتشجيع
السياحة
اخوتي، طاكسي فاس صغير و كبير، وصل واحد الحال ديال عجب العجاب، اقسم برب العرش شحال من مرة كتشدني البكية من كثرة الحكرة ديالهم. حرااام كلشي كيتفرج
التغيير قادم و ان شاء الله احسن.يجب كذلك مراجعة شروط الحصول على رخصة التقة الطاكسيات لتكون ملائمة لتوجهات بلادنا و خصوصا في ما يتعلق بالاخلاق و لم لا اللغات و الهندام و الحالة العامة الطاكسي.
نتمنى ان تعمم التقنية على محطة المسافرين بالمغرب
وجهتي من المحمدية الى المطار كيف احصل عن طاكسي
مع الأسف هندام جل ساءقي سيارات الأجرة غير مقبول خاصة في مطار دولي.لا بد من فرض نظافة الثياب والهندام وحسن التعامل على هوءلاء لان تصرفاتهم تسىء لسمعة البلد ككل.
نتمنى أن يعمم هذا النظام على محطات القطارات
عمل جيد
اصحاب الطاكسي اوغالبيتهم اناس لايرغبون في اي تغيير يمكن تجويد الخدمة لانهم ببساطة لايتوفرون على المؤهلات التي تتطلبها الخدمة العمومية لان السلطات غير حازمة وكل والي او عامل لايقترب من هدا القطاع الفوضوي مخافة ان يحترق ويترك الملف الشاءك الى الذي ياتي بعده
بامكان المسؤول ان يحسن اداء القطاع باعطاء الرخص مقابل دفتر تحملات لاشخاص تتوفر فيهم الشروط الضرورية لتقدم القطاع كالطلبة العاطلون
مثلا لخلق طاكسي مختلف سواء كمركبة و هندام
ومعاملة ويتركوا المنافسة تجر القطاع وانا متاكد ان
المواطن سيختار الاجود وعندها سيضطر اصحاب الطاكسيات المتخلفون الى تطوير خدماتهم بحكم
المنافسة التي هي ضرورية لتطوير اي قطاع