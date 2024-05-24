“ضربة شمس” تدخل النجم الهندي “شاروخان” إلى المستشفى
هبة بريس – وكالات
دخل نجم بوليوود شاروخان إلى المستشفى في أحمد آباد، أكبر مدن ولاية كجرات الهندية، بعد تعرّضه لضربة شمس، عندما كان يشاهد مباراة الدوري الهندي الممتاز بين فريقه “كولكاتا نايت رايدرز” و”سنريسرز حيدر أباد”، أخيرًا.
ونقلت وكالة الأنباء الهندية عن مصادر قولها إن “الممثل كان يعاني من الجفاف وسط ارتفاع درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في أحمد آباد”، لافتًا إلى أنه “الآن، تحت الملاحظة الطبية، رغم أن حالته الصحية مستقرة، وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المستشفى”.
وزارت الممثلة “جوهي تشاولا” الصديقة المقربة من شاروخان، الأخير في المستشفى، وفقًا للوكالة، التي رجَّحت أن يصدر بيان رسمي من المستشفى قريبًا.
واحتفل شاروخان، المالك المشارك لفريق “كولكاتا نايت رايدرز” بانتصار الفريق، ليلة الثلاثاء، مع دورة شرفية في ملعب ناريندرا مودي في أحمد آباد برفقة ابنيه، سوهانا خان وأبرام خان، إلى جانب مشجعي الفريق.
وشُوهد “شاروخان” آخر مرة في فيلم “دنكي”، ومن المتوقع أن يظهر في فيلمه المقبل، والذي يحمل عنوان “الملك”، إلى جانب ابنته سوهانا خان، ويُشاع أن موسيقى الفيلم من تأليف أنيرود رافيشاندر، ومع ذلك لا يزال ينتظر الإعلان الرسمي بشأن فيلمه الجديد.
6 تعليقات
نحن مقبلين على فصل الصيف يجب الحيطة والحذر من ضربات الشمس التي في بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة ، نتمنى له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
ممثل هندي له دور كبير في مجال التمثيل السينمائي . الشفاء العاجل والرجوع إلى أسرته بصحة جيدة.
اللهم اجرنا من حر جهنم وارحم ضعفنا ،نسأل الله ان يشفيه ويعافيه لأنه ممثل محبوب للجميع.
الحمدلله ان الفحوصات سليمة نتمنى له الصحة والسلامة والشفاء العاجل.
إذا كانت الحرارة مرتفعة جدا فيمنع الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة والحذر.
في هذه الحالة يجب علينا شرب كميات كبيرة من الماء لمنع الجسم من الإصابة بالجفاف الجسم الذي يشكل خطرا على صحة الجسم نتمنى لكم الصحة والعافية والشفاء العاجل للممثل الشاروخان.