الجزائر.. حجر طائش ينهي حياة مشجع ويعيد للأذهان إغتيال اللاعب إيبوسي

2024-05-24 / 09:45
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ادريس دحني – هبة بريس

اهتز الشارع الجزائري على وقع خبر وفاة مناصر مولودية الجزائر الشاب ياسين صغيري، وذلك بعد أكثر من شهر على إصابته بحجر طائش عند خروجه من الملعب في إحدى مباريات الدوري المحلي، ليضاف إلى قائمة ضحايا العنف في الملاعب الذين رحلوا عن الحياة في ريعان شبابهم.

وتعود تفاصيل قصة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ياسين صاحب 21 عاما، إلى يوم 19 أبريل الماضي، عند تنقله مع أصدقائه لمناصرة ناديه مولودية الجزائر في مواجهة فريق نجم مقرة في إطار الجولة الـ 23 من البطولة الكروية المحلية.

لكن بعد خروج حافلات الأنصار للعودة إلى الديار تفاجأ بحجر طائش يصيبه في الرأس، ويتحول إلى إصابة خطيرة أدخلته غرفة الإنعاش بأحد مستشفيات الجزائر العاصمة لأكثر من شهر قبل أن يتوفى.

الحادث أعاد للأدهان واقعة وفاة اللاعب الكاميروني ألبرت إيبوسي، الذي كان يلعب في نادي شبيبة القبائل الجزائري، عقب نهاية مقابلة ناديه مع نادي اتحاد العاصمة، بعدما تلقى ضربة على الرأس بواسطة حجر طائش ألقاه مناصرون غاضبون، حبث نقل اللاعب على وجه السرعة إلى مستشفى تيزي وزو، لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وتشهد ملاعب الجزائر في اغلب المباريات أحداث شغب سواء داخل ارضية الميدان، أو خارجها، خصوصا في ظل عدم تمكن السلطات من السيطرة على الجماهير لإفتقارها للخبرة التنظيمية، وكذا بسبب غياب ظروف السلامة في المناطق المحادية للملاعب.

2024-05-24 / 09:45
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‫2 تعليقات

  1. خليكم في المغرب وناقش المشكل الخطير الذي بدأ يضهر في شوارعنا آلاف الأجانب جاءوا ليس لغرض السياحة بل للزوج وليس،لديهم بطاقة إقامة الموضوع خطير يجب ان يصل للداخلية . من واجب الصحافة ان تكتب على هذا الموضوع لتوعية الرأي العلم بالخطر هناك مشاكل وتسلل المغرب ليس له باب .

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  2. نعم هناك كثير من الجنسيات من الأكراد، السوريين و العراقيين كلهم شيعة أتوا للمغرب من اجل الزواج …

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