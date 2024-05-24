انهيار عمارة بالبيضاء.. إصلاحات “عشوائية” سبب الواقعة وامهيدية يتابع الوضع عن كثب

2024-05-24 / 09:18
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هبة بريس – البيضاء

شهدت منطقة بوركون بمدينة الدار البيضاء، عشية أمس الخميس، حادث انهيار عمارة مكونة من 4 طوابق.

وأفاد مصدر مطلع، أن ساكنة العمارة المتواجدة بتقاطع شارعي العنق ومولاي يوسف، لاحظوا خلال الأيام الأخيرة، ظهور تصدعات وتشققات كبيرة بجدران العمارة قبل أن يبلغوا السلطات المحلية.

وأضاف ذات المصدر، أن المصالح المعنية حلت بعين المكان وعاينت العمارة، قبل أن يتم ابلاغ الساكنة بضرورة اخلائها خلال 24 ساعة.

وتابع المصدر ذاته، أن سبب الواقعة يعود الى قيام أحد السكان بإصلاحات عشوائية دون ترخيص من الجهات المختصة.

وعاينت هبة بريس، حضور الوالي امهيدية الى عين المكان فور وقوع الحادث الذي لم يسفر عن أية خسائر بشرية.

واطمأن الوالي على ساكنة العمارة المنهارة، كما وعد باتخاذ كافة الاجراءات لضمان حقوقهم.

2024-05-24 / 09:18
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