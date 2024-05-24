طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، تشكل كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة مصحوبة أحيانا برعد محليا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالهضاب العليا، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بوسط البلاد، والمنطقة الشرقية وجنوب البلاد مصحوبة بتناثر غبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و 20 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، وبالجنوب الشرقي، وبالسايس، وبالواجهة المتوسطية. وستكون ما بين 10 و 15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا بالسهول الشمالية وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.