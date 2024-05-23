المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي الكان

هبة بريس / رياضة

بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم لمبتوري الأطراف، اليوم الخميس، الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لهذه الفئة، التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة إلى غاية 27 ماي الجاري، بفوزه على منتخب البلد المضيف مصر (4 -2) بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي (الوقت الأصلي انتهى بـ 2-2).

ويواجه المنتخب المغربي، من أجل حجز مقعد في النهائي، الفائز من مباراة نيجيريا وليبيريا.

وتعد هذه المنافسة، التي يشارك فيها 13 منتخبا، مؤهِلة لكأس العالم المقبلة لكرة القدم لمبتوري الأطراف التي ستجري أطوارها سنة 2026.

يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي احتل المركز الخامس خلال كأس العالم الأخيرة التي احتضنتها إسطنبول من 30 شتنبر إلى 9 أكتوبر 2022.