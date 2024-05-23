الشرطة الفرنسية تدخل على خط محاولة اغتيال المعارض الجزائري “أمير بوخرص”

هبة بريس / الرباط

أوردت مصادر صحفية جزائرية ان الشرطة الفرنسية، دخلت على خط محاولة الاختطاف التي تعرض لها الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، الجزائري أمير بوخرص الشهير Amir DZ، المعارض

وقالت ذات المصادر أن الشرطة الفرنسية قررت فتح تحقيق حول عملية اختطاف اللاجىء السياسي الجزائري أمير بوخرص.

ويأتي تفاعل الشرطة الفرنسية مع محاولة خطف واغتيال فاشلة، لتحديد هوية الأشخاص الذين قدموا أنفسهم على أنهم عناصر شرطة، للناشط الجزائري، قرب منزله بداية الشهر الجاري

وقبل هذا ، اعتقلت الشرطة الجزائرية شقيقه، واتهمته بتلقي أموال من أمير، وتلك الأموال يجنيها المدون من ابتزاز الشخصيات المعروفة.

كما تم إلقاء القبض على مشاهير الفنانين بالجزائر بتهمة الارتباط بشبكة أمير دي زاد، كما كان يتردد في الإعلام المحلي وقتها.