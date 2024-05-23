بايدن : لا نعترف باختصاص الجنائية الدولية

2024-05-23 / 20:13
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإنه لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن يوم الإثنين أنه سيسعى للحصول على مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين في حماس.

واقترح خان تقديم اتهامات ضد المسؤولين الإسرائيليين في المقام الأول بسبب جهودهم لتجويع السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة. وكذلك توجيه اتهامات إلى قيادة حماس بارتكاب فظائع

2024-05-23 / 20:13
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