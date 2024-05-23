ورزازات..وفاة لاعب كرة قدم بأزمة قلبية
وأعلن النادي الرياضي البلدي لورزازات الذي ينشط في قسم الهواة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن رحيل لاعبه ايوب ايت عيشت
وجاء في البيان: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه لاعبنا الخلوق أيوب أيت عيشت، تعازينا الحارة لأفراد عائلته ولجميع مكونات النادي الرياضي البلدي لورزازات وللجمهور الورزازي كافة ”
وقالت مصادر جيدة الإطلاع أن الراحل أيوب أيت عيشت، توفي بشكل مفاجئ عقب تعرضه لأزمة قلبية، مساء امس الثلاثاء.
8 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين.
اللهم اغفر له وتجاوز عن سيئاته إنا لله وإنا إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام إنا لله وإنا إليه راجعون.
ألاعب أيوب آيت عيشت ترك حزنا في الساحة الرياضية ، وكان رحمه الله لاعبا خلوقاً إنا لله وإنا إليه راجعون.
نحن كجمهور رياضي في ورزازات نرفع احر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد رحمه الله بواسع الرحمة والمغفرة إنا لله وإنا اليه راجعون .
ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباديّ وادخلي جنتي ،اللهم اغفر له وتبته عند السؤال نكير ومنكر.
اللهم صبر أهله وذويه الصبر والسلوان يارب وارحمه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس..