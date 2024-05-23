” المغرب “يستعرض مؤهلاته في صناعة السيارات بإسطنبول

هبة بريس / الرباط

يشارك عدد من ممثلي قطاع صناعة السيارات المغربية في فعاليات المعرض الدولي “أوتو ميكانيكا إسطنبول 2024” الذي فتح أبوابه اليوم الخميس، وذلك لعرض أحدث منتجاتهم وخدماتهم، واستكشاف فرص التعاون مع نظرائهم الأتراك والدوليين.

وتعد المشاركة المغربية في هذه التظاهرة الدولية (23-26 ماي)، المنظمة بشراكة بين مجموعة المعارض التركية (توياب) ومعرض فرانكفورت الألماني (Messe Frankfurt)، فرصة هامة للمصنعين المغاربة للترويج لقدراتهم وإمكانياتهم في مجال تصنيع السيارات، وإبراز التقدم الذي أحرزته صناعة السيارات في المغرب خلال السنوات الأخيرة، علاوة على النهوض بعلامة “صنع في المغرب”.

ويشارك المغرب من خلال جناح هام أقامته الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (أميكا) ويضم قرابة عشر مقاولات تنشط في مختلف قطاعات صناعة السيارات، ولاسيما قطاع الغيار والأسلاك الكهربائية ومدخلات المركبات وغيرها.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مسؤول قطاع الغيار بجمعية (أميكا)، عادل الرايس، على أهمية مشاركة المقاولات المغربية في أهم المعارض الدولية من قبيل “أوتو ميكانيكا إسطنبول”، حيث تتمكن من إظهار قدراتها في صناعة السيارات، مسجلا أن هذا المعرض يعتبر منصة هامة للالتقاء بالمشترين والزبناء من جميع أنحاء العالم، ومن أوروبا على الخصوص.

وأضاف السيد الرايس أن الفاعلين المغاربة اليوم في قطاع صناعة السيارات يسعون إلى الانفتاح على زبناء في أسواق جديدة، لاسيما من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، وتعزيز مكانتهم في الأسواق التقليدية لصناعة السيارات المغربية، مؤكدا أن المصنعين المغاربة قادرون على إنتاج منتجات عالية الجودة وتصديرها إلى جميع مناطق العالم.

وأوضح أن جناح جمعية (أميكا) ب”أوتو ميكانيكا إسطنبول” هو جناح مفتوح تتقاسمه المقاولات المغربية الحاضرة للتأكيد على “العلاقة الوثيقة” التي تربط الفاعلين المغاربة في صناعة السيارات، معتبرا أن تآزر جهود جميع الفاعلين من شأنه أن يعزز أرقام صادرات هذا القطاع.

في السياق ذاته، سلط السيد الرايس الضوء على مؤهلات صناعة السيارات المغربية ومدى قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.

وأشار إلى أن المغرب نجح خلال السنوات الماضية في تأسيس قاعدة صناعية قوية في قطاع السيارات، مدعومة ببنية تحتية لوجستية متطورة تشمل موانئ كبرى، مثل طنجة المتوسط، علاوة على الفاعلين في النقل البري الذين يتمتعون اليوم بخبرة واسعة في شحن منتجات صناعة السيارات إلى أوروبا.

ويعتبر معرض “أوتو ميكانيكا إسطنبول” أحد التظاهرات الرائدة عالميا في مجال صناعة السيارات، حيث يجمع أكثر من 1400 عارض من 41 دولة. ويتوقع المنظمون زيارة أكثر من 60 ألف مهني خلال هذه الدورة