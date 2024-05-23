شهود عيان يروون تفاصيل انهيار عمارة من أربع طوابق بالدارالبيضاء

2024-05-23 / 17:45
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2024-05-23 / 17:45
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انــــ.ــهيار عمارة سكنية من أربع طوابق بالدارالبيضاء

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