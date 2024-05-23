الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية تشاد

هبة بريس

مثل رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفل الرسمي لتنصيب رئيس جمهورية تشاد المنتخب، محمد إدريس ديبي إتنو.

وجرت هذه المراسم بالعاصمة نجامينا بحضور مجموعة من رؤساء الدول ورؤساء حكومات وبرلمانات، ووزراء ورؤساء وفود وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في تشاد، إضافة إلى عدة شخصيات أخرى.

وخلال هذا الحفل، الذي حضره أيضا سفير المغرب بتشاد، عبد اللطيف الروجا، نقل السيد الطالبي العلمي لرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، تهاني وتحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا التزام جلالته بالعمل يدا بيد من أجل تنمية واستقرار القارة الإفريقية.

وكان جلالة الملك قد بعث برقية تهنئة إلى محمد إدريس ديبي إتنو بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية تشاد.

وأعرب جلالته، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته بكامل التوفيق لرئيس جمهورية تشاد في مهامه السامية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” إن الثقة الغالية التي حظيتم بها في هذا الاستحقاق الرئاسي، لتجسد بحق تقدير وعرفان الشعب التشادي لما أبنتم عنه من غيرة صادقة على مصالحه العليا، وتكرس حرصه الشديد على ترسيخ مسار الانتقال الديموقراطي لبلدكم، والمضي به قدما لتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والرخاء”.

وفاز الرئيس محمد إدريس ديبي في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 61 في المئة من مجموع الأصوات.