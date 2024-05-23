درك سطات…استعادة 500 رأس من الأغنام المسروقة وتفكيك 12 عصابة منظمة

هبة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الفصيلة الجهوية للدرك الملكي بسطات، أفلحت في استعادة مايقارب 500 رأس من رؤوس الأغنام المسروقة في إطار مابات يعرف بعصابات الفراقشية.

جاء ذلك حسب ذات المصادر، بعد أن قامت عناصر الدرك الملكي بمختلف المراكز بالجهة، بحملات أمنية منسقة، مكنت من تفكيك حوالي 12 عصابة اجرامية منظمة كانت تروع الآمنين، وتسطو على ممتلكات المواطنين وتستهدف بالخصوص رؤوس الأغنام تزامنا وأجواء عيد الأضحى.

مصادرنا، أكدت أن عناصر الفصيلة الجهوية للدرك الملكي بسطات، وسّعت من دائرة تحقيقاتها، حيث توصلت إلى معلومات تفيد بتورط أحد الجزارين بمدينة وادي زم الذي تم القاء القبض عليه في وقت سابق وإحالته على استئنافية الدار البيضاء.

كما قامت الفصيلة الجهوية كذلك، بالتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمدينة مراكش، بهدف تضييق الخناق على أفراد هذه العصابات الذين ينشطون على حدود النفوذ الترابي لكل إقليم أو جهة، من خلال العمل على افشال خططهم الرامية إلى عرقلة مجريات البحث والتعقب، تماشيا ومبدأ تنازع الاختصاص.

حيث يسطو أفراد هذه العصابات على رؤوس الأغنام بالدواوير المتواجدة بالنفوذ الترابي لدرك جهوية سطات ، ويدفعون بها خارج نفوذها الترابي لتجنب المطاردة والبحث…لكن جهوية الدرك الملكي بسطات وحسب ذات المصادر، فقد وضعت خطة محكمة تروم تكثيف جهود التنسيق وتبادل المعلومات والمعطيات لتضييق الخناق عن هؤلاء الخارجين عن القانون…