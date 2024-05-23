أكادير.. السلطات المحلية تحجز قنينات نرجيلة وتتابع أصحاب محلاتها
أحمد وزروتي – هبة بريس
في إطار الحملات الدورية لمحاربة مقاهي الشيشة باشرت السلطات العمومية التابعة للملحقة الإدارية الرابعة باكادير تحت إشراف قائد الملحقة و بمعية عناصر الأمن الوطني و أعوان السلطة و الحرس الترابي و الشرطة الإدارية .
وحيث شملت الحملة تدخلا نوعيا بشأن مقهى للشيشا متواجدة بعمارة المختار السوسي شكلت موضوع شكايات الساكنة ، و في إطار التفاعل المتواصل تم التدخل و حجز كميات من قنينات النرجيلة فضلا عن مواد يتم استعمالها في إعداد الشيشا ، كما تمت إزالة شوائب بالفضاء المذكور شكلت موضوع احتلال الملك العمومي و الترامي عليه بدون ترخيص .
كما مكنت العملية من حجز مجموعة قنينات النرجيلة و لوازمها بمقاهي الشيشا المتواجدة بحي الداخلة .
و تم في هذا الإطار توجيه إنذار صارم تحت طائلة الإغلاق ، كما جرى إيداع المحجوزات بالمحجز البلدي وفق الضوابط الإدارية و القانونية الجاري بها العمل .
2 تعليقات
وماذا عن الذين يدفعون 3000 درهم للكوميسر مقابل عدم مراقبة محلاتهم واعلانهم بتواريخ دوريات المراقبة
المغرب في خطر هجرة جماعية وليست أفريقية.
المشكلة الخطيرة على أمن المغرب هو الزواج بدون أوراق إقامة والله اعلم ان كان هذا خطأ خطير ومتعمد . اللهم اني بلغت .يجب طلب الإقامة قبل الزواج . والخطر في الأمر أن السيد وهبي يخطوا بنا إلى أفريقيا. حسبنا الله ونعم الوكيل.