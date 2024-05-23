البيضاء.. انهيار عمارة مكونة من 4 طوابق بحي العنق

هبة بريس – البيضاء

شهد حي العنق بمدينة الدار البيضاء، زوال يومه الخميس، حادث انهيار عمارة سكنية.

وحسب المعطيات الأولية، فعاينت كاميرات هواتف الساكنة، انهيار العمارة المكونة من 4 طوابق بشارع لوبيلا بحي العنق، بشكل مفزع.

ويجهل الى حدود الساعة، سقوط ضحايا في الحادث، وسنوافيكم بباقي التفاصيل لاحقا