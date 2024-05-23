البيضاء.. انهيار عمارة مكونة من 4 طوابق بحي العنق

2024-05-23 / 16:32
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هبة بريس – البيضاء

شهد حي العنق بمدينة الدار البيضاء، زوال يومه الخميس، حادث انهيار عمارة سكنية.

وحسب المعطيات الأولية، فعاينت كاميرات هواتف الساكنة، انهيار العمارة المكونة من 4 طوابق بشارع لوبيلا بحي العنق، بشكل مفزع.

ويجهل الى حدود الساعة، سقوط ضحايا في الحادث، وسنوافيكم بباقي التفاصيل لاحقا

2024-05-23 / 16:32
17

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‫17 تعليقات

  16. على ما أظن أنه شارع العنق لأن درب لوبيلا توجد بشارع العنق، أما حي العنق هو الحي الموجود قرب لاكونيش وبه أربعون عمارة بنيت في عهد الاستعمار .

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  17. انهيار عمارة من أربعة اطباق. يعني عمارة حديثة البناء.الغش كعادتهم. اسبوع سقوط العمارات. طنجة هذه الأيام. تزنيت مؤخرا……..

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