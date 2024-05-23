البيضاء.. انهيار عمارة مكونة من 4 طوابق بحي العنق
هبة بريس – البيضاء
شهد حي العنق بمدينة الدار البيضاء، زوال يومه الخميس، حادث انهيار عمارة سكنية.
وحسب المعطيات الأولية، فعاينت كاميرات هواتف الساكنة، انهيار العمارة المكونة من 4 طوابق بشارع لوبيلا بحي العنق، بشكل مفزع.
ويجهل الى حدود الساعة، سقوط ضحايا في الحادث، وسنوافيكم بباقي التفاصيل لاحقا
17 تعليقات
لاحول ولاقوة إلا بالله
شفت الفديو بنادم كيصور ويغوت الجهل صعيب
الله يحفظ الجميع
يا ربي تلطف بالعباد
لا حول ولا قوة الا بالله
ياربي ما يكونوش ضحايا
الله يكون معاهم ويلطف بيهم يارب
ان شاء الله ياربي ميكون مفقودين ولا ميتين
اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام يارب العالمين
اللهم لطفك يا رحمان يا رحيم
نسأل الله لهم السلامة والعافية
لا حول ولا قوة الا بالله ..الله يلطف بهم يا ربي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انزل لطفك ورحمتك على عبادك
ياربي سلامة لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
معظم المغاربة يحتاجون للدعم
دعم كذا وكذا وشي ريال مشفناه
على ما أظن أنه شارع العنق لأن درب لوبيلا توجد بشارع العنق، أما حي العنق هو الحي الموجود قرب لاكونيش وبه أربعون عمارة بنيت في عهد الاستعمار .
انهيار عمارة من أربعة اطباق. يعني عمارة حديثة البناء.الغش كعادتهم. اسبوع سقوط العمارات. طنجة هذه الأيام. تزنيت مؤخرا……..