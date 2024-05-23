جهوية الدرك الملكي بسطات تطيح بعصابة الديبناجات
هبة بريس_ مكتب سطات
علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بمركز أحد السوالم وبتنسيق تام مع القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، تمكنت من الايقاع بشخصين يشتبه في تورطهما في سرقة سيارات المواطنين عبر قطرها باستعمال الديبناج…
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز المذكور، توصلت بمعلومات تفيد بامتهان أشخاص مهنة ” تقديم الخدمات بالديبناج”، والعمل على سرقة السيارات وقطرها نحو جهة مجهولة، مستعملين في ذلك وصولات مزورة لتمويه نقاط المراقبة والتفتيش خلال رحلتهم.
عناصر الدرك الملكي وفور توصلها بالخبر، نصبت كمينا محكما، أسفر عن سقوط اثنين من المشتبه فيهما اللذان تم اعتقالهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.
الواقعة، تطرح أكثر من علامات استفهام، وتُسائل الجهات المعنية، وكما تعتبر بمثابة ناقوس خطر يدق باب أصحاب السيارات بهدف توخي الحيطة والحذر من هكذا ممارسات قد تطالهم، في ظل تبني البعض للجريمة المنظمة بتقنيات حديثة للسطو على ممتلكات المواطنين.
14 تعليقات
والله عيب ما نتوصل به من اخبار عن طريق التواصل الاجتماعي من سريقات ونصب واحتيال علا هؤلاء المواطنين في ممتلكاتهم الخاصة
بعض الموجرمين باتت لديهم هاته السرقات كعمل شريف لانه يفكر ويجتهد في سرقتها ولا فرق لديه بين الحلال والحرام
اللهم نجينا من ايدي هؤلاء الموجرمين واللهم انتقم منهم اشد انتقام
بعض البشرية باتت تنام على الحرام وتستيقض عليه اللهم نسالك العفوة والعافية
تحية وتقدير لكافة رجال الأمن والدرك الملكي
تحياتي للرجال الدرك الملكي حفظكم الله ورعاكم
خدمة نقية تحية كبيرة للدرك الملكي
تحية لكل الشرفاء بهذا الوطن الذين يعملون بصمت
تحية لرجال الدرك الملكي مزيدا من التألق
تحية عالية لرجال الدرك
تحية لرجال الدرك الملكي
تحية كبيرة للدرك و جنود الخفاء
تحية وتقدير لرجال الدرك
اللهم بارك حفظك الله الوطن وحماته من كل شر مشكورين رجال درك