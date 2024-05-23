جهوية الدرك الملكي بسطات تطيح بعصابة الديبناجات

هبة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بمركز أحد السوالم وبتنسيق تام مع القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، تمكنت من الايقاع بشخصين يشتبه في تورطهما في سرقة سيارات المواطنين عبر قطرها باستعمال الديبناج…

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز المذكور، توصلت بمعلومات تفيد بامتهان أشخاص مهنة ” تقديم الخدمات بالديبناج”، والعمل على سرقة السيارات وقطرها نحو جهة مجهولة، مستعملين في ذلك وصولات مزورة لتمويه نقاط المراقبة والتفتيش خلال رحلتهم.

عناصر الدرك الملكي وفور توصلها بالخبر، نصبت كمينا محكما، أسفر عن سقوط اثنين من المشتبه فيهما اللذان تم اعتقالهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.

الواقعة، تطرح أكثر من علامات استفهام، وتُسائل الجهات المعنية، وكما تعتبر بمثابة ناقوس خطر يدق باب أصحاب السيارات بهدف توخي الحيطة والحذر من هكذا ممارسات قد تطالهم، في ظل تبني البعض للجريمة المنظمة بتقنيات حديثة للسطو على ممتلكات المواطنين.