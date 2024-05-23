كريستال بالاس يحسم صفقة شادي رياض مقابل 14 مليون يورو

حسم نادي كريستال بالاس الإنجليزي صفقة الدولي المغربي شادي رياض، مدافع ريال بيتيس المعار من نادي برشلونة.

وكشف الإعلامي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن النادي الإنجليزي حسم الصفقة مقابل 14 مليون يورو، بعدما أنهى كل التفاصيل المتعقة بالمفاوضات مع فريقي ريال بيتيس وبرشلونة.

ووفقا لنفس المصدر فإن اللاعب لم يتبق له سوى السفر الأسبوع القادم إلى إنجلترا من أجل إجتياز الفحص الطبي قبل التوقيع بشكل رسمي على عقده الذي سيمتد إلى غاية يونيو 2029.