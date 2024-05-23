كريستال بالاس يحسم صفقة شادي رياض مقابل 14 مليون يورو

2024-05-23 / 17:54
0

حسم نادي كريستال بالاس الإنجليزي صفقة الدولي المغربي شادي رياض، مدافع ريال بيتيس المعار من نادي برشلونة.

وكشف الإعلامي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن النادي الإنجليزي حسم الصفقة مقابل 14 مليون يورو، بعدما أنهى كل التفاصيل المتعقة بالمفاوضات مع فريقي ريال بيتيس وبرشلونة.

ووفقا لنفس المصدر فإن اللاعب لم يتبق له سوى السفر الأسبوع القادم إلى إنجلترا من أجل إجتياز الفحص الطبي قبل التوقيع بشكل رسمي على عقده الذي سيمتد إلى غاية يونيو 2029.

2024-05-23 / 17:54
0

مقالات ذات صلة

سفارة المغرب بالأردن تحتفي بعموتة وطاقمه المساعد

2024-05-23 / 16:51

شيبا يستدعي 24 لاعبا للمشاركة مع منتخب أقل من…

2024-05-23 / 16:09

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على الكونغو…

2024-05-22 / 23:07

“أتالانتا” يحرز لقب اليوروبا ليغ ملحقاً الخسارة الأولى بليفركوزن…

2024-05-22 / 22:51

سفيان المسرار مرشح لجائزة أفضل لاعب “فوتسال” في العالم

2024-05-22 / 22:24

الـ”يويفا” يختار عاصمة نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

2024-05-22 / 19:04

مشروع مرآب ملعب الرباط الضخم.. الطابق الثاني يقترب من…

2024-05-22 / 17:56

موناكو يكشف موقفه من مشاركة بنصغير مع المنتخب المغربي…

2024-05-22 / 14:28
حكيمي يطمح لتحقيق دوري أبطال أوروبا مع باريس سان

سان جيرمان يوافق على مشاركة حكيمي في أولمبياد باريس…

2024-05-22 / 12:18

الزمالك المصري يوجه الشكر لياسين البحيري على تصرفه تجاه…

2024-05-22 / 00:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى