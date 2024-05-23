هل أقصت الحكومة الأرامل من الدعم الاجتماعي المباشر ؟

2024-05-23 / 15:08
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هبة بريس – الرباط

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إقصاء الأرامل من الدعم الاجتماعي.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن 76 الف اسرة كانت تستفيد من دعم الأرامل في المنظومة السابقة، واليوم أزيد من 300 الف مستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي هن نساء أرامل تعيلن أسرهن.

وأضاف بايتاس، أن المبالغ المخصصة للدعم سيتم رفعها من 350 درهم الى 400 درهم سنة 2026، مشددا على أن ما يتم الحديث عنه بخصوص إقصاء هذه الفئة من الدعم لا يستند على أي أساس.

2024-05-23 / 15:08
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‫6 تعليقات

  1. نعم لقد تم اقصاء ارملة و ابنها البالغ من العمر 7 سنوات من الدعم بعد ان كانت تستفيد من راميد سابقا قبلةجذفه

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  5. حسبنا الله ونعم الوكيل على هاده الحكومة الكذابة لقد تم.اقصاء والدتي وهي ارملة مند ١٥ عاما ومصابة بالسكري والقلب

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  6. لقد تم إقصاء ناس فقراء و أرامل يستحقون الدعم الكبير لكن المسؤولين الاقطاعيين تنهب كل شيء لا تعطي شيئا..

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