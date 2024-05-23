بايتاس: “الحكومة أصبحت تصرف الدعم للمحتاجين بشكل مباشر”

هبة بريس – الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن برنامج الدعم الاجتماعي يندرج ضمن ورش الدولة الاجتماعية التي أقرها الملك، وهدفه دعم مجموعة من الفئات التي كانت لا تستفيد من سياسات عمومية موجهة إليها بشكل دقيق.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “اشتغلنا سابقا بآليات تعتمد على الدعم بشكل جماعي، واليوم دخلنا لمنطق جديد من خلاله الحكومة تستهدف الفقراء وتقدم لهم دعما مباشرا شهريا.”

هذا هو المهم والمنجز الجديد، يضيف بايتاس، الذي استطاعت الحكومة في إطار الدولة الاجتماعية التي رسمها الملك المضي فيها قدما، مشيرا إلى أن 60% من الأسر المغربية مستهدفة بالدعم الاجتماعي وتستفيد من تعويضات عائلية مباشرة عن الاطفال أو منحة جزافية متعلقة ب500 درهم.