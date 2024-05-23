بعد الإعتراف بفلسطين.. إسرائيل “توبخ” سفراء إيرلندا والنرويج وإسبانيا

2024-05-23 / 11:50
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هبة بريس – وكالات

قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ستوجه توبيخا لسفراء إيرلندا والنرويج وإسبانيا، الخميس، بسبب خطة دولهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل.

وذكر المسؤول أنه تم استدعاء السفراء إلى وزارة الخارجية في القدس وستعرض عليهم لقطات مصورة لم تُنشر من قبل وتظهر مسلحين من حركة حماس وهم يقتادون 5 مجندات إسرائيليات خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أدى إلى حرب غزة.

كما استدعت إسرائيل سفراءها في دبلن وأوسلو ومدريد للتشاور.

2024-05-23 / 11:50
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