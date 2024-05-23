يونيو القادم.. رئيس الحكومة الفرنسية يزور المغرب
هبة بريس
ينتظر أن يحل رئيس الحكومة الفرنسية غابريال أتال، الشهر القادم، في زيارة رسمية الى المغرب.
وأفادت صحيفة “لاتريبين” الفرنسية، أن أتال سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، في الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل.
وتهدف هذه الزيارة، وفق ذات المصدر، الى”إعادة الدفء للروابط بين باريس والرباط، بعد عامين من العلاقات الدبلوماسية شديدة البرودة”.
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7 تعليقات
للترويج لميوله الجنسي غير السوي للأسف.
نتمنى دالك ومن دا الدي يحب ان يخصر علاقاته مع المغرب
المغرب بكل صدر مفتوح لكل من يدق بابه بالخير اهلا وسهلا بكل من يريد زيارته
اذا حل الى المغرب فاعلموا ان من يحكمون هو شواذ جنسيا
اتسائل عن أي دفئ يتكلمون. بعدما كانوا في فترة الازمة اتجهوا لملحقتهم بالجزائر. اقضاو غارضهم هاهم اليوم يتجهون نحونا. العقود والاتفاقيات. فرنسا ذات الوجهين.
من الاحسن ان لا يزور المغرب فالفرنسيون غير مرحب بهم في بلدنا العزيز كما تعرفون فرنسا هي سبب مشاكل كل افريقيا
سيبرد لبو وذنين .الشعلة الكبرى المحكوكة، لاتريد زيارات من طرف فرنسا بلد العنصرية كما أنها تكره المسلمين في بلدها فلما نستقبلها عندنا…