يونيو القادم.. رئيس الحكومة الفرنسية يزور المغرب

2024-05-23 / 11:18
7

هبة بريس

ينتظر أن يحل رئيس الحكومة الفرنسية غابريال أتال، الشهر القادم، في زيارة رسمية الى المغرب.

وأفادت صحيفة “لاتريبين” الفرنسية، أن أتال سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، في الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل.

وتهدف هذه الزيارة، وفق ذات المصدر، الى”إعادة الدفء للروابط بين باريس والرباط، بعد عامين من العلاقات الدبلوماسية شديدة البرودة”.

هذا

2024-05-23 / 11:18
7

مقالات ذات صلة

بوريطة: السياسة الإفريقية للملك تقوم على الانتماء والمبادرة

2024-05-25 / 09:33

برلمانيون بريطانيون يدعون إلى دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي

2024-05-24 / 22:27

بنعبد الله.. “التقدم والاشتراكية” غير معني بالتعديل الحكومي

2024-05-24 / 18:45

“زامبيا” تشيد بالمبادرة الأطلسية لجلالة الملك لفائدة دول الساحل

2024-05-24 / 18:29

بنعبدالله..يسود موقف جزائري عدائي راسخ تجاه المغرب

2024-05-24 / 18:17

الصحراء المغربية.. زامبيا تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمملكة

2024-05-24 / 17:07

الملك يهنئ لويس أبينادر كورونا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا…

2024-05-24 / 10:00

“60 في المائة”من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي…

2024-05-23 / 19:09

الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية…

2024-05-23 / 17:48

بايتاس: “الحكومة أصبحت تصرف الدعم للمحتاجين بشكل مباشر”

2024-05-23 / 14:32

‫7 تعليقات

  5. اتسائل عن أي دفئ يتكلمون. بعدما كانوا في فترة الازمة اتجهوا لملحقتهم بالجزائر. اقضاو غارضهم هاهم اليوم يتجهون نحونا. العقود والاتفاقيات. فرنسا ذات الوجهين.

    1
    رد

  6. من الاحسن ان لا يزور المغرب فالفرنسيون غير مرحب بهم في بلدنا العزيز كما تعرفون فرنسا هي سبب مشاكل كل افريقيا

    رد

  7. سيبرد لبو وذنين .الشعلة الكبرى المحكوكة، لاتريد زيارات من طرف فرنسا بلد العنصرية كما أنها تكره المسلمين في بلدها فلما نستقبلها عندنا…

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى