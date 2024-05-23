يونيو القادم.. رئيس الحكومة الفرنسية يزور المغرب

هبة بريس

ينتظر أن يحل رئيس الحكومة الفرنسية غابريال أتال، الشهر القادم، في زيارة رسمية الى المغرب.

وأفادت صحيفة “لاتريبين” الفرنسية، أن أتال سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، في الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل.

وتهدف هذه الزيارة، وفق ذات المصدر، الى”إعادة الدفء للروابط بين باريس والرباط، بعد عامين من العلاقات الدبلوماسية شديدة البرودة”.

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