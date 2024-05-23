يهم الراغبين في الحصول على “الفيزا”.. زيادات جديدة و شروط إضافية لتأشيرات شنغن

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب فصل الصيف، يكثر الطلب على تأشيرات شنغن الأوروبية حيث بات العديد من المغاربة يفضلون قضاء عطل الصيف في دول أوروبية كإسبانيا، خاصة في ظل عروض بعض شركات الطيران المنخفض التكلفة و التي تغري الباحثين عن وجهات خارجية.

و في هذا الصدد، تتلقى المصالح القنصلية لعدد من الدول في مقدمتها إسبانيا و إيطاليا و فرنسا عشرات الآلاف من طلبات الحصول على التأشيرات و هو ما جعل الحصول على موعد لدفع الملف أشبه بالمهمة المستحيلة في ظل بروز سماسرة المواعيد.

موازاة مع ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيمة تأشيرات شنغن التي تدفع مع وثائق الملف، حيث ستصبح 90 يورو بداية من شهر يونيو عوض 80 يورو التي تدفع حاليا، علما أنها كانت حتى وقت قريب لا تتجاوز 60 يورو.

و يأتي قرار رفع رسوم “فيزا شنغن” حسب منصة “شنغن فيزا أنفو” بعد أن نشر الاتحاد الأوروبي مسودة اقتراحه لزيادة رسوم تأشيرة شنغن في 2 فبراير 2024، مستندا إلى بلاغ لوزارة الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفينية التي نبهت فيه مواطني الدول الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن إلى أنه اعتبارا من 11 يونيو 2024، سيتعين عليهم دفع رسوم أعلى.

و اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارا بزيادة رسوم تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة (تأشيرة من النوع C) في جميع أنحاء العالم بنسبة 12 في المائة، و سيتم تطبيق الزيادة في جميع أنحاء العالم اعتبارا من 11 يونيو 2024.

وستكون رسوم تأشيرة شنغن الجديدة 90 يورو للبالغين و45 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأقل من 12 عاما، وفق ذات المنصة المتخصصة في كل ما يتعلق بتأشيرات شنغن.

كما أشار المصدر عينه إلى أن البلدان التي لم تتعاون في قبول إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، سيدفعون رسوم تأشيرة قدرها 135 يورو أو 180 يورو، اعتمادا على قرار المجلس.