السعودية.. منع حاملي تأشيرة الزيارة من دخول مكة خلال الحج
هبة بريس – وكالات
قررت السلطات السعودية الخميس، منع من يحملون تأشيرة زيارة من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال موسم الحج.
وأوردت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس “عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة اعتبارًا من 15/ 11 (ذو القعدة) / 1445 هـ حتى 15/ 12 (ذو الحجة)/ 1445 هـ “.
وأضافت أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج.
وشددت الوزارة على أن “من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحق وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة”.
6 تعليقات
قرار ليس في محله لماذا تمنعونهم فيحق لهم الحج اليس هم مسلمون..لا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم .
باي حق تمنعونهم بالدخول إلى بيت الله تعالى !!!انتم تركتم تلك العاريات يدخلن إلى بلاد الحرمين هن يجزن لهن الدخول إلى السعودية 🇸🇦 اماً من أراد زيارة بيت الله الحرام تمنعونه ما هذا الظلم والنفاق. حسبنا الله ونعم الوكيل.
إذا تحدثنا في المنطق فإن هذا الكلام في المنطق لأن فعلا في موسم الحج 🕋 يكون الاكتضاض ، وهذا ما أراه صحيحا بالنسبة لتأدية مناسك الحج على مايرام وبسلام.
تمنى لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكوراً .
يجب أجاد حل لاتمنة الحج الحج الدي وصل اتمنة خيالية وغير مفهوم وغير مقبول ولا احد يستطيع اليوم تاديتها في جميع الدول هناك جهات تستغل هدا الركن من الدين الإسلامي للتراء اتمنى أجاد حل لتمكين جميع المسلمين كن الحج
هناك بعض الحجاج يستعملون الحيلة على السلطات السعودية بمعنى يحصلون على التأشيرة بغرض الزيارة ولكن في نفس يستغلون ذلك ويتمكنون من اداء فريضة الحج ، وسؤالي هو هل هؤلاء الحجاج جائز لهم الفريضة أم لا ؟؟؟؟؟