السعودية.. منع حاملي تأشيرة الزيارة من دخول مكة خلال الحج

2024-05-23 / 09:55
0

هبة بريس – وكالات

قررت السلطات السعودية الخميس، منع من يحملون تأشيرة زيارة من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال موسم الحج.

وأوردت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس “عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة اعتبارًا من 15/ 11 (ذو القعدة) / 1445 هـ حتى 15/ 12 (ذو الحجة)/ 1445 هـ “.

وأضافت أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج.

وشددت الوزارة على أن “من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحق وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة”.

2024-05-23 / 09:55
0

مقالات ذات صلة

الجزائر.. شاب يطعن شقيقته بخنجر خلال بث مباشر

2024-05-23 / 09:37

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عدد من عناصره في معارك…

2024-05-22 / 21:26

زوجتى نزيهة وحكومتي نظيفة”.. رئيس وزراء إسبانيا يرد على…

2024-05-22 / 20:22

بريطانيا.. شكوى ضد 5 وزراء لتورطهم في “جرائم تجويع…

2024-05-22 / 18:06

تفاصيل جديدة حول اللحظات الأخيرة في رحلة الرئيس الإيراني…

2024-05-22 / 17:26

فرنسا: الظروف لم تتهيأ للاعتراف بفلسطين

2024-05-22 / 16:22

لأول مرة بالسعودية.. عارضات عالميات لأزياء البحر

2024-05-22 / 15:32

بعد إسبانيا.. النرويج وايرلندا تعترفان بدولة فلسطين وإسرائيل تحتج

2024-05-22 / 14:16

سعار الكابرانات.. الجزائر تتهم المغرب بتجفيف سدودها المائية

2024-05-22 / 09:46

رئيس الحكومة الإسبانية يعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين

2024-05-22 / 09:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى