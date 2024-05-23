السعودية.. منع حاملي تأشيرة الزيارة من دخول مكة خلال الحج

هبة بريس – وكالات

قررت السلطات السعودية الخميس، منع من يحملون تأشيرة زيارة من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال موسم الحج.

وأوردت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس “عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة اعتبارًا من 15/ 11 (ذو القعدة) / 1445 هـ حتى 15/ 12 (ذو الحجة)/ 1445 هـ “.

وأضافت أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج.

وشددت الوزارة على أن “من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحق وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة”.