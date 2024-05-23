الجزائر.. شاب يطعن شقيقته بخنجر خلال بث مباشر

2024-05-23 / 09:37
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هبة بريس – وكالات

أقدم شاب جزائري على طعن شقيقته بخنجر خلال بث مباشر على “إنستغرام”.

وذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية نقلا عن مصادر، أن الجريمة وقعت في حدود الساعة 16:45 مساء الأربعاء بحي 800 سكن بمدينة الأغواط، حيث كانت الضحية بصدد الظهور في بث مباشر على حسابها في “إنستغرام” قبل أن يقدم شقيقها على طعنها بخنجر على مستوى الرقبة.

وأفادت المصادر أن الخنجر بقي مغروسا في رقبة الضحية خلال البث المباشر.

وتم نقل الضحية في الأربعينات من العمر إلى المستشفى في حالة خطيرة.

2024-05-23 / 09:37
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‫4 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض..

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  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض…

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