مطالب برلمانية للحكومة بصرف الرواتب والمعاشات قبل عيد الأضحى
الصورة تعبيرية

الـPPS يطالب الحكومة بمراقبة أسعار الأغنام في الأسواق

2024-05-23 / 09:20
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هبة بريس – الرباط

أعربَ حزبُ التقدم والاشتراكية عن اعتزازه بالتجاوب المحمود والصدى الطيب اللذيْن خَلَّــــفتهما الرسالةُ المفتوحة رقم 02 المُوَّجَــــهَـــة من طرف المكتب السياسي إلى رئيس الحكومة، بخصوص رؤية الحزب التقييمية إزاء حصيلة نصف الولاية الحكومية، انطلاقاً من المهام والمسؤوليات التي أناط بها الدستورُ الأحزابَ السياسية خدمةً للصالح العام في إطار التعددية والديموقراطية، ومن موقع المعارضة الوطنية، النقدية والبنَّاءة، المسؤولة والاقتراحية.

وأكد الحزب في بلاغ له، أنه يسعى من خلال هذه المبادرة إلى التفاعل المثمر والبنَّاء من الحكومةُ مع مضامينها، بما يُثري النقاش المجتمعي حول السياسات العمومية ومدى أثرها ونجاعتها.

وطالب الحزب، الحكومةَ، التي اختارت للأسف أن يَــستقبل المغاربة عيدَ الأضحى في ظل الزيادة في ثمن قنينات البوطاغاز، بالعمل على مراقبة أسعار الأغنام في الأسواق الوطنية، وضمان أن ينعكس الدعمُ الذي قدمته الى مستوردي الأغنام إيجابًا على الأسعار، حمايةً للقدرة الشرائية المتدهورة للأسر المغربية.

2024-05-23 / 09:20
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‫5 تعليقات

  5. استنادا إلى أي قانون سيمكن للدولة مراقبة اسعار الغنم؟ لا يوجد.. انا اطلب ثمنا، من استطاع يشتريه و إن لم أجد ساخفض الثمن.. نحن دولة ديمقراطية ،السوق حرة.. الثمن حسب العرض و الطلب و كفى من الكلام الفارغ..

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