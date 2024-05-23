طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال الصباح والليل.

وفضلا عن تساقطات مطرية محليا وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد، والمنطقة الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس وهضاب الفوسفاط، وما بين 17و 23 درجة جنوب المنطقة الشرقية وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا، أو ستكون بدون أي تغيير.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.