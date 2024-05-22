سفارة المغرب بموسكو تنفي صحة بلاغ حول الجالية الطلابية بمدينة ساراتوف

هبة بريس _ الرباط

نفت سفارة المملكة المغربية بموسكو، اليوم الأربعاء، صحة بلاغ منسوب إليها يتعلق بالجالية الطلابية بمدينة ساراتوف.

وأوردت التمثيلية الدبلوماسية في بلاغ لها أن “سفارة المملكة المغربية بموسكو تود تنبيه الجالية المغربية المقيمة بفيدرالية روسيا بشأن بلاغ كاذب منسوب للسفارة ومتداول حاليا على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأكد المصدر أن “هذا البلاغ الزائف المتعلق بالجالية الطلابية المغربية في مدينة ساراتوف هو وثيقة مزورة”.

وأفادت الوثيقة الزائفة المنسوبة إلى السفارة، المؤرخة بتاريخ 17 ماي، بإطلاق سلطات مدينة ساراتوف عدة مذكرات تفتيش واعتقال بحق الطلاب في إطار قضايا النصب والاحتيال.

ويزعم في هذه الوثيقة الزائفة أن “سفارة المملكة المغربية في روسيا دعت الجالية الطلابية المغربية إلى ضبط النفس، وأعلنت أن السلطات الروسية لها الحق في اعتقال الطلاب وطردهم من البلاد دون الرجوع إلى التمثيلية الدبلوماسي للمملكة”.