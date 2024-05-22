احباط محاولة انتح__ار بسطات…استنفار أمني وموقف بطولي لعنصر من عناصر الوقاية المدنية

هبة بريس_ مكتب سطات

عاشت مدينة سطات مساء اليوم الأربعاء، حالة من الاستنفار بين صفوف مختلف الأجهزة الأمنية وعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، فيما طوقت الجماهير مداخل الشارع المحادي للخزينة العامة، حيث يوجد في الجهة المقابلة لاقط هوائي تسلقه أحد الشبان وظل يهدد نفسه بالانتحار مما شكل حدثا استثنائيا…

حتى كاميرات المواطنين لم تفارق الحدث الذي قارب الثلاث ساعات من فتح النقاش مع الشاب من خلال تكثيف اتصالات هاتفية معه، ربطتها والدته وبعض من أصدقائه في محاولة منهم لثنيه عن صنيع فعلته…

عُنصر من عناصر الوقاية المدنية الشابة، أخذ المبادرة لتعليمات من رؤسائه، وبجرأة وثبات وشجاعة صعد إلى قمة اللاقط الهوائي وفتح نقاش مباشرا وهادئا مع الشاب، إلا أن الأخير رفض مرافقته، فعاد رجل الوقاية المدنية أدراجه….

ظلت الأنظار متجهة نحو الأعلى تتابع تحركات الشاب وهو يتمايل ويُغير من مكان جلوسه وعلامات العياء بادية عليه، فيما تعالت الصيحات، وبكاء الأم وبكاء ابنته الصغيرة التي هاتفته بدورها، فكانت سببا مباشرا في اقناعه للعدول عن محاولته…

وما هي إلا لحظات حتى عاد أدراجه طواعية، وسط هاتفات وزغايد نسوة ممن احلولقن حول محيط الحادث، فيما تجندت مصالح الأمن لتأمين المكان والإشراف على نقله صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي بعض الإسعافات الأولية..

حادث اليوم، لعِب فيه عنصر من عناصر الوقاية المدنية الدور الأكبر، وكان بطل الحدث، وهو يتسلق اللاقط الهوائي بعلوٍّ لافت ومخيف، مغامرا بحياته من أجل انقاذ مواطن مغربي….

مغامرة نالت استحسان المواطنين ممن تابعوا الحدث الذي تناقلته صفحات فايسبوكية وتابعت أطوراه مواقع الكترونية….

عناصر الأمن بكل تلويناتها…رئيس المنطقة الأمنية، رئيس الشرطة القضائية، العميد المركزي، القائد الاقليمي للوقاية المدنية، باشا المدينة، وأمنيون بزي رسمي وآخر دون ذلك، الكل انخرط خلال مجريات الأحداث، كل واحد من موقعه وصفته، يعملون جاهدين لاحباط هذه المحاولة، والتي انتهت بتسليم الشاب نفسه طواعية والنزول من اعلى اللاقط الهوائي، وانفض الجمع، وظلت الألسن تلوك تفاصيل الواقعة وكل واحد ينسج خيوط أسبابها من زاويته، لكن تبقى التحقيقات التي ستباشرها الجهات الأمنية كفيلة للوصول إلى الأسباب الرئيسية لها..