بوريطة يتباحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

2024-05-22 / 21:42
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هبة بريس / الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور.

وجددت السيدة باور، خلال ندوة صحفية عقب هذه المباحثات، التأكيد على دعم الولايات المتحدة للإصلاحات المنجزة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجالات الحكامة والتعليم والتنمية.

وأشادت بالإنجازات العديدة التي حققها المغرب في مجال الإصلاحات والتنمية، مشيرة في هذا الإطار إلى الدور الفعال الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي.

كما نوهت المسؤولة الأمريكية بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتعزيز تمكين الشباب ومكافحة التطرف.

وأبرزت أيضا الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة، وكذا المكتسبات المبهرة للمغرب في ميدان مكافحة التغيرات المناخية.

ومن ناحية أخرى، لم تفوت السيدة باور الفرصة للإشادة عاليا بالتدبير الفعال للسلطات المغربية لتداعيات زلزال الحوز

2024-05-22 / 21:42
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