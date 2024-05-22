سفيان المسرار مرشح لجائزة أفضل لاعب “فوتسال” في العالم

بات النجم المغربي سفيان المسرار مرشحا لجائزة أفضل لاعب كرة قدم داخل القاعة في العالم خلال الموسم الحالي.

وقد كشف موقع “فوتسال بلانيت” المتخصص في كرة القدم داخل القاعة عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، حيث ضمت سفيان المسرار إلى جانب كل من ألان باريتو ودييغو هينريكي وسعيد أحمد عباسي وباني فاريلا دا سيلفا وألان براندي كواسينكو وسيرجيو مارتينيز.

يشار إلى أن سفيان المسرار يعتبر النجم الأول للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة وقد قاده مؤخرا للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، كما ساهم بشكل كبير في تتويج فريقه لافال بلقب كأس فرنسا، إلى جانب تتويجه بجائزة هداف الدوري الفرنسي للفوتسال هذا الموسم برصيد 25 هدفا.