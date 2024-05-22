مطالب برلمانية للتدخل ضد مرض غريب يفتك بحقول البطاطس

2024-05-22 / 21:09
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قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه ظهر في الآونة الأخيرة بمختلف حقول البطاطس بإقليم بركان مرض جديد لم يكن معهودا يصيب أوراق نبات البطاطس يحرقها فتذبل، وقد عرف انتشارا واسعا بالإقليم.

وأوضحت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه مع توالي سنوات الجفاف وضعف مردودية القطاع الفلاحي، تكبد الفلاحون وبالخصوص صغارهم خسائر فادحة بسبب مكافحة هذا المرض الذي دمر محصولهم وزاد من مصاريفهم، في ظل غياب وعدم اهتمام الجهات المختصة بهذا الموضوع وتطويق المرض الفتاك وترك الفلاح يواجه مصيره بنفسه وبوسائله الذاتية دون علم بطبيعة المرض ونوعيته.

وطالبت النائبة، الوزير المعني بالقطاع، بالكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل دعم الفلاح لتطويق المرض الفتاك وإنقاذ محصوله من الدمار ودعم الفلاح المتضرر.

2024-05-22 / 21:09
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