عاجل.. انتشال جثة تحت أنقاض عمارة الرهراه يرجح انها لحارس البناية
هبة بريس – مكتب طنجة
عثر قبل لحظات على جثة شخص تحت أنقاض البناية المنهارة بمنطقة الرهراه بطنجة ، والتي يرجح أنها لحارس ليلي .
واستنفر انهيار ورش بناء عمارة السلطات المحلية ومعها فرق الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء حيث باشرت عملية البحث عن مصابين ليتبين بعد ذلك ان فقدان الحارس الذي كان مكلفا بحراسة الورش .
17 تعليقات
اللهم اغفر له وارحمه واجعله من أهل الجنة
ربي يرحمو ويجعل مثواه الجنه يارب
إنا لله وإنا اليه راجعون
انا لله وانا إليه راجعون ربي يرحمو ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله
ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة
اللهم اغفر له و ارحمه
انا الله وانا اليه راجعون عضم الله أجرهم
ربي يرحمو برحمته الواسعة ..حسبنا الله و نعم الوكيل عند الله تلتقي الخصوم
ربي يرحمو
ربي يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
حسبنا الله ونعم الوكيل ربي يرحمو وربي يصبر اهله
ربي يرحمو و يجعلو من اهل الجنة
ربي يرحمه ويسكنه فسيح جناته
لاحول ولاقوة الابالله ان لله وان اليه راجعون ربي يرحمو ويغفرلو ويسكنه فسيح جناته
لاحولا ولا قوة إلا بالله الله يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان
انشوفو القضاء اش غايدير مع الحاااااااااج السباعي لا فهاد الملف ولا فملفات اخرى وفمدن اخرى الله يرحمك الدرويش