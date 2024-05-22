عاجل.. انتشال جثة تحت أنقاض عمارة الرهراه يرجح انها لحارس البناية

2024-05-22 / 20:02
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هبة بريس – مكتب طنجة

عثر قبل لحظات على جثة شخص تحت أنقاض البناية المنهارة بمنطقة الرهراه بطنجة ، والتي يرجح أنها لحارس ليلي .

واستنفر انهيار ورش بناء عمارة السلطات المحلية ومعها فرق الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء حيث باشرت عملية البحث عن مصابين ليتبين بعد ذلك ان فقدان الحارس الذي كان مكلفا بحراسة الورش .

2024-05-22 / 20:02
17

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‫17 تعليقات

  14. لاحول ولاقوة الابالله ان لله وان اليه راجعون ربي يرحمو ويغفرلو ويسكنه فسيح جناته

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  17. انشوفو القضاء اش غايدير مع الحاااااااااج السباعي لا فهاد الملف ولا فملفات اخرى وفمدن اخرى الله يرحمك الدرويش

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