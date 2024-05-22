ISTANBUL, TURKIYE - JUNE 10: The UEFA Champions League trophy is brought to the Ataturk Olympic Stadium ahead of the UEFA Champions League final match in Istanbul, Turkiye on June 10, 2023. (Photo by Mohammed Saad/Anadolu Agency via Getty Images)

الـ”يويفا” يختار عاصمة نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

2024-05-22 / 19:04
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الأربعاء، عن اختيار العاصمة الهنغارية بودابست، لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في عام 2026، على ملعب “بوشكاش أرينا”.

وجاء قرار اللجنة التنفيذية لـ”يويفا” خلال اجتماع عقده في دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، قبل المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي، التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، وتجمع بين فريقي أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني

ولم يتم الحسم في قرار إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2027، لغاية شتنبر المقبل، وذلك حتى يقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معلومات حول خطط تجديد ملعب “جيوزيبي مياتزا – Giuseppe-Meazza” في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وأعلن الـ”يوفا” أن مدينة فرانكفورت الألمانية ستستضيف نهائي بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في عام 2027.

2024-05-22 / 19:04
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