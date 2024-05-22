الـ”يويفا” يختار عاصمة نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الأربعاء، عن اختيار العاصمة الهنغارية بودابست، لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في عام 2026، على ملعب “بوشكاش أرينا”.

وجاء قرار اللجنة التنفيذية لـ”يويفا” خلال اجتماع عقده في دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، قبل المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي، التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، وتجمع بين فريقي أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني

ولم يتم الحسم في قرار إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2027، لغاية شتنبر المقبل، وذلك حتى يقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معلومات حول خطط تجديد ملعب “جيوزيبي مياتزا – Giuseppe-Meazza” في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وأعلن الـ”يوفا” أن مدينة فرانكفورت الألمانية ستستضيف نهائي بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في عام 2027.