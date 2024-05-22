طنجة..الوالي التازي يتفقد عملية البحث عن الحارس المفقود تحت أنقاض البناية المنهارة (صور)

2024-05-22 / 17:48
0

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

حل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي ، بمنطقة الرهراه لتفقد عملية البحث عن الحارس المفقود المفترض تواجده تحت انقاض البناية المنهارة.

وعاينت هبة بريس ، وصول الوالي التازي الى مكان الحادث حيث وقف على سير عملية البحث عن الحارس تحت الانقاض كما أعطى أوامره للسلطات المحلية وفرق الانقاذ التابعة للوقاية المدنية لتكثيف جهودها قصد تحييد الانقاض والكشف عن مصير الحارس .

وبحسب التصريحات التي أدلى بها اقارب الحارس لهبة بريس فقد انقطع الاتصال به مساء أمس الثلاثاء رغم المحاولات المتكررة لمعرفة مكان تواجده مما يزيد من فرضية تواجده تحت انقاض البناية المنهارة بمنطقة الرهراه بمدينة طنجة .

وطالب اقارب الحارس في تصريحات صحفية من السلطات تكثيف الجهود لتحييد الانقاض قصد معرفة مصير الحارس الذي يفترض أن يكون قد قضى جراء انهيار الورش الذي كان في طور البناء .

واستنفر انهيار ورش بناء عمارة السلطات المحلية ومعها فرق الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء حيث باشرت عملية البحث عن مصابين ليتبين بعد ذلك ان فقدان الحارس الذي كان مكلفا بحراسة الورش .

2024-05-22 / 17:48
0

مقالات ذات صلة

اكادير : الإطاحة بتاجر مخدرات هارب من العدالة ومتهم…

2024-05-22 / 22:57

الوقاية المدنية تتحكم في حريق مهول بشتوكة

2024-05-22 / 22:19

احباط محاولة انتح__ار بسطات…استنفار أمني وموقف بطولي لعنصر من…

2024-05-22 / 21:48

مطالب برلمانية للتدخل ضد مرض غريب يفتك بحقول البطاطس

2024-05-22 / 21:09

ميناء طنجة المتوسط : تشغيل زورق إنقاذ جديد يحمل…

2024-05-22 / 20:50

تطوان : الشرطة تطوق وكالة بنكية وتعتقل مديرها

2024-05-22 / 20:11

مخاوف من تخزين”الأغنام المدعومة”والتلاعب في أثمنتها

2024-05-22 / 19:20

المالكي: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تحسين التعلم

2024-05-22 / 18:42

بملابس عملهم.. أطباء مغاربة يتضامنون مع نظرائهم بفلسطين

2024-05-22 / 18:21

دفنت جثت.هما بـ”الكراج” ..المؤبد لــ..ـقاتلة ابنها وزوجها بمارتيل

2024-05-22 / 17:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى