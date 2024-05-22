طنجة..الوالي التازي يتفقد عملية البحث عن الحارس المفقود تحت أنقاض البناية المنهارة (صور)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

حل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي ، بمنطقة الرهراه لتفقد عملية البحث عن الحارس المفقود المفترض تواجده تحت انقاض البناية المنهارة.

وعاينت هبة بريس ، وصول الوالي التازي الى مكان الحادث حيث وقف على سير عملية البحث عن الحارس تحت الانقاض كما أعطى أوامره للسلطات المحلية وفرق الانقاذ التابعة للوقاية المدنية لتكثيف جهودها قصد تحييد الانقاض والكشف عن مصير الحارس .

وبحسب التصريحات التي أدلى بها اقارب الحارس لهبة بريس فقد انقطع الاتصال به مساء أمس الثلاثاء رغم المحاولات المتكررة لمعرفة مكان تواجده مما يزيد من فرضية تواجده تحت انقاض البناية المنهارة بمنطقة الرهراه بمدينة طنجة .

وطالب اقارب الحارس في تصريحات صحفية من السلطات تكثيف الجهود لتحييد الانقاض قصد معرفة مصير الحارس الذي يفترض أن يكون قد قضى جراء انهيار الورش الذي كان في طور البناء .

واستنفر انهيار ورش بناء عمارة السلطات المحلية ومعها فرق الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء حيث باشرت عملية البحث عن مصابين ليتبين بعد ذلك ان فقدان الحارس الذي كان مكلفا بحراسة الورش .