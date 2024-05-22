دفنت جثت.هما بـ”الكراج” ..المؤبد لــ..ـقاتلة ابنها وزوجها بمارتيل

هبة بريس – قسم التحرير

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، ادانة السيدة المتهمة الرئيسية في قتل زوجها وابنها بمدينة مرتيل، بالسجن مدى الحياة ، وهي القضية التي كانت قد أثارت صدمة وسط الرأي العام الوطني .

كما قررت هيئة المحكمة إسقاط المتابعة عن شقيقها بعدما فارق الحياة شهر مارس الماضي .وتجدر الاشارة ان المتهمة كانت قد أوقفت في وقت سابق سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.

وأظهرت المعلومات الأولية للبحث، أن السيدة الموقوفة يشتبه في تورطها في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.