الجديدة.. انتحا.ر دركي بسلاحه الوظيفي

مصباح أحمد – الجديدة

يعرف مقر الفرقة الترابية للدرك الملكي بالبئر الجديد، التابع لسرية الدرك الملكي للجديدة، منذ صباح اليوم الأربعاء، استنفارا للسلطات الدركية ولاستخباراتية والمحلية، بعد أن أقدم دركي يشغل منصب مساعد ونائب قائد المركز الدركي بالبئر الجديد، على وضع حد لحياته، بإطلاق رصاصة على نفسه من سلاحه الوظيفي، أردته جثة هامدة، داخل سكنه الوظيفي.

هذا، فإن المتدخلين من القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، ومن القيادة الجهوية بالجديدة، الذين هرعوا على الفور إلى مسرح النازلة، يجرون على قدم وساق الأبحاث والتحريات الميدانية، لتحديد أسباب وظروف وملابسات انتحار الموظف الدركي؛ هذه النازلة المأساوية غير المسبوقة بمركز البئر الجديد، والتي لم يستكشف بعد عن نتائجها، والتي من غير المستبعد، وقد يكون من ضمن أسبابها ضغط العمل، سيما في ظل محدودية الدركيين العاملين بالفرقة الترابية بالبئر الجديد، مقارنة من الموظفين الأمنيين العاملين لدى المصالح الشرطية بالمدينة ذاتها.

وبالمناسبة، فقد شوهد، ظهر اليوم الأربعاء، مسؤول دركي رفيع المستوى، داخل مكتب وكيل الملك بابتدائية الجديدة؛ الأمر الذي قد يكون له ارتباط وطيد بنازلة انتحار الموظف الدركي.