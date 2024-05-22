انهيار ورش بناء عمارة بطنجة.. جهود متواصلة لانتشال حارس يفترض تواجده تحت الانقاض

هبة بريس – مكتب طنجة

لازالت جهود السلطات المحلية وفرق الانقاذ التابعة لجهاز الوقاية المدنية متواصلة الى حدود كتابة هذه الأسطر من اجل الوصول الى حارس مفترض ان يكون تحت انقاض البناية المنهارة.

وبحسب التصريحات التي أدلى بها اقارب الحارس لهبة بريس فقد انقطع الاتصال به مساء أمس الثلاثاء رغم المحاولات المتكررة لمعرفة مكان تواجده مما يزيد من فرضية تواجده تحت انقاض البناية المنهارة بمنطقة الرهراه بمدينة طنجة .

وطالب اقارب الحارس في تصريحات صحفية من السلطات تكثيف الجهود لتحييد الانقاض قصد معرفة مصير الحارس الذي يفترض أن يكون قد قضى جراء انهيار الورش الذي كان في طور البناء .

واستنفر انهيار ورش بناء عمارة السلطات المحلية ومعها فرق الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء حيث باشرت عملية البحث عن مصابين ليتبين بعد ذلك ان فقدان الحارس الذي كان مكلفا بحراسة الورش .