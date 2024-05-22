فرنسا: الظروف لم تتهيأ للاعتراف بفلسطين

هبة بريس – وكالات

رأى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الأربعاء أن الاعتراف بدولة فلسطين “ليس من المحظورات” بالنسبة لفرنسا لكن باريس تعتبر ان الظروف غير متوافرة “الآن ليكون لهذا القرار تأثيرا فعليا” على العملية الهادفة إلى قيام دولتين.

وأكد في تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس “يجب أن يكون قرار كهذا مفيدا أي السماح بتسجيل تقدم حاسم على الصعيد السياسي. في هذا الإطار، يجب أن يحصل هذا القرار في الوقت المناسب” ليحدث فرقاً.

ورأى سيجورنيه الذي استقبل صباح الأربعاء نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس “الأمر لا يتعلق فقط بمسألة رمزية أو بالتموضع السياسي بل بأداة دبلوماسية تسخر لحل الدولتين اللتين تقومان جنبا إلى جنب بسلام وأمن”.