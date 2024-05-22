الملك يبعث برقية إلى العاهل السعودي إثر تعرضه لوعكة صحية

2024-05-22 / 15:45
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “علمت ببالغ التأثر بنبإ دخولكم المستشفى إثر تعرضكم لوعكة صحية، ندعو الله العلي القدير أن تكون إلمامة عابرة”.

وأضاف جلالته “وإنني لأعرب لكم عن عميق انشغالي بصحتكم الغالية، وأصدق مشاعر تعاطفي معكم، ضارعا إليه سبحانه أن يعجل بشفائكم واستعادة كامل عافيتكم، وأن يحفظكم بألطافه الخفية، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر، حتى تواصلوا قيادة الشعب السعودي الشقيق إلى ما يتطلع إليه من مزيد الرخاء والازدهار”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “و إذ أجدد لكم مشاعر تعاطفي ومتمنياتي بالشفاء العاجل، أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.

2024-05-22 / 15:45
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‫8 تعليقات

  2. ملكنا العزيز الله يحفض و يرعاء و يبارك لكم في ولي العهد مولاي الحسن و يحفض جميع العءلة العلوية

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