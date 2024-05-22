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الصحراء المغربية.. سويسرا تدعم “حلا سياسيا عادلا ودائما”

2024-05-22 / 15:25
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هبة بريس

أعرب رئيس المجلس الوطني السويسري، إريك نوسباومر، أمس الثلاثاء بالرباط، عن دعم بلاده لحل سياسي “عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد السيد نوسباومر، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “سويسرا تدعم جهود الأمم المتحدة وعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأبرز أن سويسرا تجدد التأكيد على أهمية الجهود الجادة و الموثوقة، التي يبذلها المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق، مشيرا، في هذا الصدد، إلى مبادرة الحكم الذاتي المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2007.

وأضاف السيد نوسباومر أن بلاده تشجع أيضا كافة الأطراف على مواصلة التزامها وفق روح من التوافق.

2024-05-22 / 15:25
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