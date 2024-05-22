الدرك يطيح بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية بجرسيف

2024-05-22 / 15:03
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هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بجرسيف من توقيف عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية مكونة من أربعة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين عشرين و أربعين سنة اثنين منهم من ذوي السوابق القضائية.

وجاء توقيف الأشخاص الأربعة بعد توصل مصالح الدرك بشكايات حول تعرض الأسلاك النحاسية للسرقة من طرف مجهولين من أحد المستودعات لورش أشغال بمنطقة ولاد صالح التابع ترابيا لجماعة هوارة ولاد رحو قبل أن تؤدي عملية رصد ميدانية نفذها عناصر للدرك بالاطاحة بأفراد العصابة متلبسين بحيازة أزيد من 300 كيلوغرام من النحاس و معدات تستعمل في الكسر والسرقة وكذا دراجة نارية ثلاثية العجلات.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت رهن الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، ولتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، قبل إحالتهم على أنظار الوكيل العام لذى محكمة الاستئناف بتازة.

2024-05-22 / 15:03
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