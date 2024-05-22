بريطانيا تعزز علاقاتها التجارية مع المملكة و تضاعف واردتها من الفوسفاط المغربي

2024-05-22 / 15:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تطور كبير تشهده العلاقات السياسية و الاقتصادية و التجارية بين المغرب و بريطانيا في السنوات الأخيرة، حيث باتت المملكة المغربية من كبار مموني السوق البريطانية بعدد من المواد من بينها الفوسفاط.

و لعل خير مثال على قوة العلاقات التجارية و الاقتصادية بين البلدين، هو مشروع الكابل البحري لنقل الطاقة النظيفة من صحراء المغرب لقلب بريطانيا.

و في هذا الصدد، أكدت بريطانيا أن وارداتها من الأسمدة ارتفعت بشكل كبير من مجموعة من الدول، على رأسها المغرب، في الفترة الممتدة بين مارس 2023 وفبراير من السنة الحالية.

و صرح وزير الدولة للأعمال والتجارة في الحكومة البريطانية في برلمان بلاده بأن أحدث المعطيات تبين أن أكبر الزيادات في واردات الأسمدة كانت من المغرب، و هو ما يعكس قوة العلاقات التجارية و الاقتصادية التي باتت تجمع البلدين معا.

2024-05-22 / 15:10
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تعليق واحد

  1. انا ساكن نواحي الدار البيضاء بوسكورة وكنتسنى بفارغ الصبر هاد القرار يشملنا حتى حنى

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