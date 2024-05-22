درك آسفي يحبط عملية تهريب حوالي 10 أطنان من المخدرات

2024-05-22 / 13:15
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مصباح أحمد – هبة بريس

أحبطت المصالح الدركية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي لآسفي، عملية تهريب بحرا للمخدرات، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات، إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

هذا، فإن عملية الإحباط التي جرت على مقربة من محطة الوقود، الكائنة عند مدخل “سبت جزولة”، الخاضعة للنفوذ الترابي لإقليم آسفي، قد جاءت نتيجة التحريات الدقيقة التي قامت بها المصالح الدركية، بتوجيهات من القائدين الجهوي والإقليمي، والتفاعل السريع لضباط الشرطة القضائية.

وقد أسفر التدخل الدركي الناجع عن إيقاف مروجين اثنين كانا على متن الشاحنة التي كانت محملة برزم المخدرات، المهيأة للتهريب الدولي، عبر سواحل الصويرة، والتي بلغ وزنها حوالي 10 أطنان؛ فيما لاذ أربعة آخرين بالفرار على متن سيارة خفيفة، إلى وجهة مجهولة، حيث إن التحريات والأبحاث جارية لتحديد هوياتهم، في أفق إيقافهم، وإحالتهم على العدالة.

2024-05-22 / 13:15
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‫9 تعليقات

  9. المخدرات كلهاةتساهم في سيطرة المواطنين بالجريمة ولو صار الانسان كالبهيمة ودفعا للشر والفساد وصيانة العباد كل من يتعامل مع المجرمين بتعاطي تسويق المخدرات تكون العقوبة على المشارك في تصدير واستيراد أطنان تصل عقوبة بالمؤبد او الإعدام والمستهلك أو الطالب بالجلد

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