موناكو يكشف موقفه من مشاركة بنصغير مع المنتخب المغربي في أولمبياد باريس

كشف نادي موناكو الفرنسي موقفه من مشاركة لاعبه الدولي المغربي إلياس بنصغير مع المنتخب الوطني المغربي في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024.

وفي هذا السياق، كشف تياغو سكورو، المدير العام لنادي موناكو في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب”: ” لن نعترض على مغادرة ماغنيس أكليوش مع إلى المنتخب الفرنسي، وإلياس بنصغير إلى المغرب للمشاركة في الأولمبياد”.

وأضاف: “سنحترم رغبة اللاعبين مع مراعاة احتياجاتنا كنادي. لتحريرهم، كنا بحاجة إلى شيئين: أن اللاعبين المعنيين يمكن أن يذهبوا في إجازة قبل المنافسة، لأن الألعاب الأولمبية ستنتهي في وقت متأخر، لذلك لن نتمكن من منحهم إجازة بعد ذلك”.

وتابع: “والثاني هو أننا لن نلعب في الجولة التأهيلية الثالثة لدوري أبطال أوروبا، لأن ذلك كان سيصطدم بشكل واضح بالأولمبياد”.

وختم: “هذه النقاط لا تشكل مصدر قلق، ونحن سوف نسمح للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم، والذين يرغبون في الذهاب، بالمشاركة رفقة منتخبات بلادهم”.