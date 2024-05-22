تمارة.. شبان ينقذون طفلين من حريق مهول ونشطاء يشيدون ببطولتهم
هبة بريس – الرباط
في مشهد بطولي، تمكن شبان من إنقاذ طفلين من حريق مهول اندلع داخل منزلهم بمدينة تمارة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لإقدام شبان على إنقاذ طفلين من داخل منزل شب به حريق كبير.
ونجح الشبان الذين صعدوا للسطح في إخراج الطفلين من شرفة المنزل والتأكد من سلامتهما.
وأشاد النشطاء، بنجاح الشبان في انقاذ الطفلين من داخل النيران، قيل وصول عناصر الوقاية المدنية.
17 تعليقات
الله يحفظهم ويكثر من مثالهم
أحسن الله إليهم وجزاهم خير الجزاء
تحية لهم و كل الشكر على المجهود الإنساني لإنقاذ الطفلين
ومن احياها فكأنمااحيا الناس جميعا
حمد لله على سلامة وشكر خالص لي انقدهم
الحمد لله على سلامتهم .. وبارك الله فيهم اللي انقذوهم
الله يستركم في الدنيا و الاخرة
يعطيهم اصحة ولحمد لله على سلامتهم
الحمدلله وجزاهم الله خيرا.فمن احياها كانما احيا الناس جميعا
جزاهم الله خيرا
الحمدالله جزاهم كل خير
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله على السلامة
الحمد لله على السلامة
الحمد لله على السلامة
برك الله فيكم ربي يحفضكم
الحمد لله على سلامتهم