هذه لائحة الأساتذة الذين توصلوا بالعقوبة مع استئناف العمل

2024-05-22 / 13:44
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-جهة الدارالبيضاء سطات….8/36
مديرية ع السبع الحي المحمدي 1/3
مديرية عين الشق 2/2
مديرية أنفا 0/1
مديرية المحمدية 0/4
مديرية سطات 0/2
مديرية الجديدة 2/2
مديرية برشيد 0/1
مديرية بنسليمان 0/1
مديرية النواصر 0/4
مديرية مديونة 0/4
مديرية سيدي بنور 0/1
مديرية ف مرس السلطان 3/4
مديرية الحي الحسني 0/7

-جهة سوس ماسة 7/22
طاطا 3/4
مديرية اكادير 3/9
مديرية اشتوكة 1/5
مديرية تارودانت 0/1

-جهة الشرق 7/13
مديرية الناظور 1/4
مديرية الدريوش 1/2
مديرية جرسيف 1/2
مديرية بركان 1/2
مديرية تاوريرت 2/2
مديرية وجدة 1/1

-جهة مراكش25/33
مديريةالرحامنة3/3
مديرية مراكش 9/10
مديرية اسفي 2/3
مديرية شيشاوة 3/3
مديرية الحوز 1/6
مديرية الصويرة 4/4
مديرية قلعة السراغنة 3/3
مديريرية اليوسفية 1/1

-جهة فاس مكناس10/13
مديرية مكناس:1/1
مديرية الحاجب:3/3
مديرية فاس 0/1

-جهة طنجة 9/12

-جهة درعة تافيلالت 0/5

-جهة الرباط 6/30
مديرية سلا: 3
مديرية الخميسات 3/8
مديرية سيدي سليمان 0/8
مديرية الصخيرات 0/1
مديرية سيدي قاسم 0/5

-جهة بني ملال خنيفرة 0/15
مديرية خريبكة 0/1
مديرية ازيلال 0/2
مديرية بني ملال 0/5
مديرية الفقيه بن صالح 0/3
مديرية خنيفرة 0/4

-جهة كلميم واد نون 0/8

-جهة العيون الساقية 7/11

-جهة الداخلة 0/1

عقوبات هؤلاء الأساتذة تراوحت مابين الإنذار بنسبة أقل والتوبيخ بنسبة أكبر.

2024-05-22 / 13:44
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