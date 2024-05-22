الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر “أرقاما تمهيدية” لتقريرها السنوي

هبة بريس

نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل الإصدار الثالث لتقرير “سوق الرساميل في أرقام”، وهو عبارة عن وثيقة مرجعية تتضمن الإحصاءات الرئيسية لسوق الرساميل المغربية برسم سنة 2023.

ويعتبر تقرير “سوق الرساميل في أرقام” إصدارا تمهيديا للتقرير السنوي للهيئة وهو يقدم أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بسوق الرساميل.

ويستعرض هذا العدد الثالث من التقرير مؤشرات السوق الرئيسية برسم سنة 2023 كما يقدم مجموعة شاملة من البيانات المتعلقة بمختلف قطاعات السوق. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه البيانات لا تتوفر إلا على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويمكن الاطلاع وتحميل تقرير “سوق الرساميل في أرقام 2023” على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

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