لأول مرة بالسعودية.. عارضات عالميات لأزياء البحر

انطلق بالمملكة السعودية ولأول مرة فوق أراضيها بجزيرة “أمهات” إحدى جزر البحر الأحمر فعاليات أسبوع الموضة الذي تنفذه هيئة الأزياء، على مدى 3 أيام .

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن هذا الحدث الثقافي الاقتصادي المقام في منتجع سانت ريجيس، في الجزيرة، محطة مهمة في مجال صناعة الأزياء في المملكة، وواحدة من أبرز مبادرات الهيئة لتعزيز هذه الصناعة ودمجها في السوق العالمية، ليكون قطاع الأزياء في المملكة حاضرا في المحافل العالمية ذات العلاقة بالموضة، ولاعبا رئيسيا في مختلف مجالات هذه الصناعة على الصعيد العالمي، لاسيما وأنها تمثل رافدا مهما وفعالا على مستوى اقتصاديات الدول”.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة بوراك شاكماك، أن “هيئة الأزياء تسعى من خلال تنظيم أسبوع الأزياء الأول في البحر الأحمر إلى صياغة منصة تجسد التواصل بين الثقافات وتحتفي بالإبداع”.

وشدد على أن “هذا الحدث الثقافي يجسد التزام الهيئة الثابت بدفع صناعة الأزياء في المملكة للأمام، وتعزيز بيئة جاذبة تلتقي فيها مواهبنا من أبناء وبنات هذا الوطن مع شخصيات وكيانات دولية، ذات سمعة وخبرة في مجال الموضة وصناعة الأزياء، وفق خطة واضحة وجدول زمني معد بعناية، ومجموعة متميزة من العلامات التجارية السعودية والعالمية، القادرة على تزيين منصاتنا في مختلف المحافل وصالات العرض محليا وإقليميا ودوليا”،بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

يذكر أن أول أيام هذا الأسبوع شهد عرضا افتتاحيا للأزياء لـ 7 علامات تجارية، منها 5 علامات تجارية سعودية، وعلامتان أجنبيتان والذي كان يوم الخميس الماضي.

وتشارك في أسبوع الموضة المغربية ياسمينة قنزل، وشاركت فيه عارضات عالميات .